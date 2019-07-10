«Поклонники в ужасе»: прах Захарова не могли захоронить несколько месяцев

Родственники народного артиста СССР Сергея Захарова не пустили на его похороны поклонников, а урна с прахом артиста была захоронена только спустя три месяца после его смерти. Об этом «Собеседнику» рассказала одна из друзей Сергея Захарова.

По данным издания, всю сознательную жизнь Сергей Захаров прожил в Санкт-Петербурге и его поклонники были уверены, что и прощание с артистом пройдет в Северной столице, однако траурной церемонии не было.

«Как такового прощания с Сергеем действительно не было. Захарова проводили в последний путь всего несколько человек, которые пришли в московский крематорий. Но и туда пустили далеко не всех. Когда стало известно о том, что Сергей умер, из города Николаева в Москву приехал целый автобус его поклонников — 60 человек. Но официальная жена певца их на прощание не пустила. Насколько я знаю, на прощание был допущен только внебрачный сын Захарова Сергей», — заявила изданию одна из друзей артиста, попросившая не называть своего имени.

По словам подруги певца, Захаров хотел, чтобы его похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом рядом с руководителем Ленинградского мюзик-холла Ильей Рахлиным , который сыграл большую роль в его жизни.

«Сын Рахлина смог выбить место на Комаровском кладбище. Но законная супруга Захарова от захоронения там неожиданно отказалась. Не стала она устраивать и прощальный вечер памяти Захарова. Без объяснения причин», — отметил источник издания.

По словам знакомой певца, супруга артиста увезла урну с его прахом в Зеленогорск.

«Все поклонники Сергея были в ужасе. Это в голове не укладывается: как можно три месяца держать урну дома? К тому же Сережа очень просил быть похороненным на Комаровском кладбище. Почему не выполнили его просьбу? И все были в недоумении: никто не знал, где он захоронен», — отметила она.

По данным «Собеседника», в конце мая певца все же похоронили на кладбище в Зеленогорске, однако его поклонников возмутило выбранное место. Они сочли, что певец заслуживает большего внимания после смерти.