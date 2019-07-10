Дочь Пескова выложила в Сеть семейный фотоальбом

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выложила в Instagram серию снимков из семейного фотоальбома. В посте девушка оставила философскую цитату из классики.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — процитировала Пескова высказывание из «Анны Карениной» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На выложенных фотографиях запечатлена вторая по счёту семья Дмитрия Пескова , в которой дочь дипломата Екатерина Солоницкая родила пресс-секретарю президента троих детей — Лизу, Мика и Дени. Также на одном из снимков Песков изображён с нынешней фигуристкой Татьяной Навкой вместе с дочерью Надеждой в окружении детей от предыдущих браков.

Пользователи отреагировали на пост, обратив особое внимание на мать Елизаветы.

«По моему первый раз увидела вашу маму, какая красивая женщина», — заявила @rock.mika.

«Такая мама у Вас красивая, породистая, в хорошем смысле», — подчеркнула @eln_79.

«Навку то зачем выставлять? Где ваша мама, и где это лягушка», — заметила @tatiana_surmina.