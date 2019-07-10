Скрывал месяцами: Виторган променял Собчак на грузинку

Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле «Нод» на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал «Только никому»

Нинидзе также пережила в этом году развод. У нее с бывшим мужем, 39-летним актером Кириллом Плетневым остался трехлетний сын. Сообщается, что она уже три месяца встречается с Виторганом, о чем знают их близкие. В частности, их вместе видели на премьере фильма Ян Гэ «Троица» в центре «Гараж».

Нинидзе и Плетнев объявили о своем разводе в мае — они сообщили об этом в своих социальных сетях. Супруги опубликовали одну и ту же совместную фотографию и сопроводили ее одним и тем же текстом. Они написали, что расставание стало следствием естественного хода вещей и не помешает им вместе воспитывать сына.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — говорилось в тексте сообщения.

Они также обратились к поклонникам и журналистам с просьбой не допытываться до причин их решения и сохранять уважением к чужой личной жизни.

«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — отметили они.

После этого Плетнев опубликовал в своем инстаграме видеообращение, в котором рассказал о том, что на протяжении восьми лет вынужден справляться с паническими атаками.

«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», — сказал он.

Получив от своих читателей множество комментариев со словами поддержки, Плетнев вновь записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за проявленное участие.

«Я хочу сказать огромное спасибо. Я хочу сказать по-настоящему огромное спасибо всем тем, кто отписался, всем тем, кто привел какие-то свои примеры, кто не испугался и рассказал о себе», — сказал он.

Плетнев признался, что в настоящий момент находится не в самой лучшей психологической форме и стремится делиться с поклонниками тем, что «накапывает в себе».

«Я сейчас нахожусь не в самой, скажем так, лучшей форме пихологической. У меня сейчас резко почему-то скачет настроение, есть какие-то депрессивные моменты, есть моменты тревоги и даже панических атак. И, вы знаете — потрясающе, я вчера читаю и чувствую: «Блин, а ведь я не один. Я не один, таких людей много». И не я один боюсь в какой-то момент выйти из дома», — отметил он.

Актер подчеркнул, что для него «дорогого стоит» знать, что не он один берется за свою работу со страхом панической атаки.

Сама Нинидзе рассказала подробности о том, что она испытала во время развода в интервью Youtube-каналу «APReel».

«Сейчас я буду плакать», — сказала она в ответ на вопрос о личной жизни.

После этого она призналась, что сама стала инициатором разрыва отношений, так как реальная совместная жизнь не совпала с ее представлениями о браке.

«Я поняла, что мои иллюзии и ожидания — это все только мое. Надуманное. На самом деле все чуточку по-другому», — отметила она.

О том, что в отношениях Максима Виторгана и Ксении Собчак наступил кризис, слухи ходили с 2018 года. В начале 2019 года Виторган устроил драку с режиссером Константином Богомоловым из-за предполагаемого романа с Собчак. В марте супруги подтвердили, что живут отдельно.

После расставания они продолжили воспитывать сына, а также обмениваться колкими комментариями в социальных сетях. Так, в ответ на сообщение Собчак, в котором телеведущая назвала чертой доброго человека неспособность «осознанно и умышленно делать плохо», Виторган назвал ее слова «кладезью» для людей, которые не любят брать ответственность за свои поступки.