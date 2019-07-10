Свиридова рассказала о желании умереть на сцене

Со сцены артисты уходят, когда о них забывают, заявила изданию «СтарХит» популярная певица Алена Свиридова , подчеркнув, что «пенсионный возраст ее уже настиг», но она продолжает выступать.

«Уйдешь, когда о тебе забудут… Не поверю, что есть люди, которым предлагают гастроли, а они отвечают: „Пошли вы в баню!“ Меня пенсионный возраст настиг. Но пока карьеру не завершила, жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подверглась шокирующему действию. Прекрасно же!» — рассказала она изданию.

По словам Свиридовой, если она вдруг не захочет больше петь, то «станет писать книжки».

«Кстати, уже это делаю! Проза — жанр, который позволяет выразить мысли более полно, чем песня», — подчеркнула артистка.

Она также рассказала, что для нее очень важны семья и дети. «В младшего вкладывала много времени и сил. Оглядываясь назад, понимаю: сейчас больше занимаюсь музыкой, нежели когда сын был ребенком», — заявила Алена Свиридова.