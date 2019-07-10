Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свиридова рассказала о желании умереть на сцене 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Со сцены артисты уходят, когда о них забывают, заявила изданию «СтарХит» популярная певица Алена Свиридова, подчеркнув, что «пенсионный возраст ее уже настиг», но она продолжает выступать.
«Уйдешь, когда о тебе забудут… Не поверю, что есть люди, которым предлагают гастроли, а они отвечают: „Пошли вы в баню!“ Меня пенсионный возраст настиг. Но пока карьеру не завершила, жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подверглась шокирующему действию. Прекрасно же!» — рассказала она изданию.
По словам Свиридовой, если она вдруг не захочет больше петь, то «станет писать книжки».
«Кстати, уже это делаю! Проза — жанр, который позволяет выразить мысли более полно, чем песня», — подчеркнула артистка.
Она также рассказала, что для нее очень важны семья и дети. «В младшего вкладывала много времени и сил. Оглядываясь назад, понимаю: сейчас больше занимаюсь музыкой, нежели когда сын был ребенком», — заявила Алена Свиридова.
Ранее певица на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный на отдыхе в Керчи. Певица, которой в августе исполнится 57 лет, на нем предстала без макияжа. Поклонники артистки в комментариях отметили, что та прекрасно выглядит.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алена Свиридова , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелев рассказал, как воспитывает сына Фриске
Зеленский залез на купол Рады19
Алибасов с позором бежал с Первого канала22
Истребители ВВС США начнут охоту на НЛО10
Сбежавшей с миллионами кассирше собирают деньги23
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть