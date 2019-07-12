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Высоцкая поставила поклонников на место 

Рамблер + ещё 4 46 минут назад
Фото: Instagram
По словам актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой, впечатление о том, что она открытый и доступный к общению человек — ошибочно. В своем Instagram Высоцкая отметила, что всегда была интровертом и у нее мало друзей.
«Трогательные сообщения вроде "читаю вас, и мне кажется, что вы моя подруга" для меня удивительны. Моя жизнь состоит из очень многого, чем я никогда не поделюсь ни с кем, кроме… таких людей, наверное, меньше, чем пальцев на одной руке», — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Юлии Высоцкой, она с мужем — режиссером Андреем Кончаловским — живет «как в капусте».
«Не знаю только, космический ли это корабль или подводная лодка». — отметила актриса.
Ранее, по данным «Псковской ленты новостей», Андрей Кончаловский Юлия Высоцкая обвенчались в Троицком соборе Псковского кремля. Среди гостей был только узкий круг близких и друзей пары. Прессу в храм не пустили.
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Шоу-бизнес , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая
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