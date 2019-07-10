Гоген Солнцев захотел бросить жену ради Лолиты

38-летней Солнцев заявил, что готов расстаться со своей 64-летней супругой Екатериной Терешкович ради певицы.

Актер удивился, что отношения Милявской и Иванова продлились девять лет.

«Все-таки Дима — обычный тренер из Белоруссии, а Лола — звезда национального масштаба. Этому мезальянсу не давали больше года! Думаю, они продержались благодаря мужеству и терпению Лолы», — заявил он.

По мнению Солнцева, теперь певице нужен или пожилой мужчина, который не будет ее «напрягать», или такой «зажигательный фейерверк», как он.

«Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце», — подчеркнул Солнцев.

Он предложил Милявской рассмотреть его кандидатуру и связаться с ним для обсуждения деталей брачного договора.

Лолита вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году, он стал ее пятым супругом.

В июле 2019-го Милявская рассказала, что они с мужем в последнее время стали «очень ровно» относиться друг к другу. По ее словам, они решили расстаться, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения.

Певица отметила, что была вместе с «замечательным молодым мужем» девять лет, и пожелала ему всего самого лучшего. Она заявила, что планирует пожить одна, наслаждаться семьей и работой.

Позже она уточнила, что пока не развелась с мужем, и заявила, что у всех бывают кризисы.