Начальник перонной службы: Лобода показала непубличного отца

Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фотографию отца. Сергей Васильевич редко появляется в ленте артистки, поскольку никак не связан с шоу-бизнесом.

Поводом для публикации стал день рождения отца певицы. Сергею Васильевичу исполнилось 62 года. На снимке Лобода с улыбкой на лице обнимает отца.

«Папулечка! Сил тебе и здоровья! С днем твоего рождения! Я люблю тебя», — подписала пост артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По данным издания Teleprogramma.pro, Сергей Васильевич Лобода не связан с шоу-бизнесом и трудится начальником перонной службы на авиазаводе. Однако отмечается, что отец певицы увлекается музыкой.

В комментариях к посту свои поздравления оставили звёзды российской эстрады.

«Поздравляю! Счастья!» — написал Александр Ревва.

«Светик, передавай папе пожелания крепкого здоровья! С Днем рождения», — отметила Анита Цой

«Поздравляю!» — коротко подчеркнул руководитель телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.

За полдня публикация певицы собрала почти 100 тысяч лайков..