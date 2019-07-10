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Начальник перонной службы: Лобода показала непубличного отца 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фотографию отца. Сергей Васильевич редко появляется в ленте артистки, поскольку никак не связан с шоу-бизнесом.
Поводом для публикации стал день рождения отца певицы. Сергею Васильевичу исполнилось 62 года. На снимке Лобода с улыбкой на лице обнимает отца.
«Папулечка! Сил тебе и здоровья! С днем твоего рождения! Я люблю тебя», — подписала пост артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По данным издания Teleprogramma.pro, Сергей Васильевич Лобода не связан с шоу-бизнесом и трудится начальником перонной службы на авиазаводе. Однако отмечается, что отец певицы увлекается музыкой.
В комментариях к посту свои поздравления оставили звёзды российской эстрады.
«Поздравляю! Счастья!» — написал Александр Ревва.
«Светик, передавай папе пожелания крепкого здоровья! С Днем рождения», — отметила Анита Цой.
«Поздравляю!» — коротко подчеркнул руководитель телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.
За полдня публикация певицы собрала почти 100 тысяч лайков..
Комментарии2
Шоу-бизнес , Анита Цой , Светлана Лобода , Александр Ревва
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