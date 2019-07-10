«Не знаю, сколько осталось»: Хлебникова про ужас болезни

Певица Марина Хлебникова дала первое большое интервью после смерти мужа, в котором в деталях рассказала об их отношениях, а также рассказала подробности о своей болезни и высказалась в адрес тех, кто распускает слухи о ее пьянстве и неприличном поведении.

Певица Марина Хлебникова дала интервью журналу «Караван историй. Коллекция» на фоне усиливающихся слухов о якобы имеющихся у нее проблемах с алкоголизмом и рассказала о том, как справляется с горем, обрушившимся на нее после смерти мужа.

«Моя мудрая мама говорит, что жизнь непредсказуема, всякое может случиться. Ее подруга в пятьдесят шесть лет замуж вышла, причем это ее первый брак. Нашла свою половинку. «Но если ты здесь и сейчас можешь кому-то помочь словом или делом — бери и помогай не раздумывая», — добавляет мама. Горе это не слом, а стимул идти дальше. Ну а вес наберется потихоньку», — сказала Хлебникова.

Певица подчеркнула, что у нее есть ради кого и ради чего жить. Она рассказала, что по утрам встречает «новый день за окном», а вечером ее ожидает работа, родные и друзья.

«В компьютере появилась папка «Возрождение», там мои новые песни. Уже есть команда, бренд — «музыканты-звезды». Музыка та, которая — я это точно знаю! — сегодня нужна людям. Звонки, встречи, съемки, концерты… Жизнь моя кипит», — призналась артистка.

Хлебникова также сказала, что планирует выпустить книгу своих стихов и дописать триллер, который давно собиралась, но «не доходили руки».

«А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как», — отметила она.

По ее словам, статьи сомнительного характера, касающиеся ее лично, которые публикуются в сети и в прессе перестали сильно задевать.

«Когда читаю «Хлебникова похудела и постарела после смерти мужа», даже не обижаюсь. Но тут же люди пишут: «Идиоты, не дай Бог вам оказаться в такой ситуации, как Марина. И дай Бог, чтобы она выстояла и пела дальше, а вы сначала достигните того, чего смогла она, а потом комментируйте…», — добавила она.

Хлебникова заявила, что ее поклонникам вообще неинтересны «злобные пасквили».

Говоря о спаде своей популярности, Хлебникова обратила внимание на то, что им с мужем не казалось проблемой ее исчезновение с центральных каналов телевидения с 2006 года.

«Многие артисты девяностых, талантливые, любимые зрителями, не вписались в «новый формат». С некоторых пор я начала скептически относиться к понятию форматности. Если телевизионные редакторы почему-то не замечают, не ставят в эфир достойные песни, что я могу с этим поделать? У скольких хороших музыкантов не выходит пробиться!» — сказала она.

Артистка подчеркнула, что любовь зрителей для нее — главное и рассказала о том, как они встали во время исполнения песни «Дожди» на одном из сборных концертов.

«Стоячая овация — высшая степень признания артиста. Или звоню как-то по делу, совершенно с музыкой не связанному. Здороваюсь — вдруг человек на том конце провода спрашивает: «Простите, а вы ведь певица Марина Хлебникова? Я вас по голосу узнал…» Телеэфиры и народная любовь — вещи совершенно не взаимосвязанные. Второе куда важнее», — отметила Хлебникова.

Настоящей проблемой, поделилась певица, стала внезапная болезнь, которая «свалилась как снег на голову» и сбила ее с ног.

«Подробностей не ждите — ненавижу, когда жалеют. Читаю небылицы о себе в интернете — то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто бы сделала неудачную пластику, — и становится до колик смешно. Когда совсем хреново, надо смеяться — говорят, это помогает. Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а по травме. Ошибка стоматолога… А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов», — отрезала она.

Отказ от выступлений из-за болезни, больничный режим и одиночество сделали ее жизнь почти невыносимой, однако муж пришел на помощь и помог ей вернуть силы.

Однако вслед за этим он перенес три инсульта, два из которых певица не заметила, за что продолжает винить себя.

«Как выкарабкивалась? Тяжело. Попала в больницу, врачи вытаскивали. Если б месяц не кололи витамины, вряд ли выскочила бы», — раскрыла Хлебникова детали своего состояния на тот момент.

По словам певицы, с уходом мужа она перестала закрываться и поняла, что мир состоит не только из ее «проблем и болячек» и есть люди, которым тяжелее, чем ей самой.