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Умер звезда фильма «Люди в черном» 

ТК «Звезда» + ещё 5 39 минут назад
Фото: Globe Photos ZUMAPRESS.com Globallookpress
Актер Рип Торн скончался в собственном доме в Лейквилле, штат Коннектикут, в возрасте 88 лет.
Не стало известного актера Рипа Торна. Он умер 9 июля в своем доме в Лейквилле, штат Коннектиут.
Торн снимался в таких кинокартинах, как «Люди в черном», «Три дня до Вегаса», «Сорок оттенков грусти». А за роль в «Шоу Ларри Сандерса», он был номинирован на Эмми шесть раз подряд, выиграв в 1996 году за лучшую мужскую роль второго плана.
Рип Торн скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти пока не озвучивается, пишет портал Vulture.
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