«Моей заслуги нет»: Вайкуле рассказала о борьбе с раком

65-летняя Вайкуле рассказала, что узнала о диагнозе в тот момент, когда её карьера находилась на пике: артистка должна была записать альбом в США . О болезни Вайкуле сообщила только своему мужу Андрею Латковскому. Затем несколько лет супруги вместе боролись с болезнью.

«Говорить о том, что я победила болезнь — неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала, мне нужно еще что-то сделать и понять. Моей заслуги нет, я просто это перенесла», — подчеркнула певица.

Артистка также подчеркнула, что после перенесенной болезни «стала хорошей и научилась любить других людей», при этом подчеркнув, что «человек живёт для того, чтобы становиться лучше».

Ещё одним ударом для Вайкуле стали словам медиков о том, что она никогда не сможет иметь детей. Сегодня к этой проблеме певица подходит философски.

«Верю в судьбу, не надо пытаться ее обманывать. Неоднократно отговаривала всех девочек делать аборты, поскольку это страшное убийство. Я сейчас это понимаю и пытаюсь уберечь других от ошибок», — заявила артистка.

Большую часть интервью Вайкуле посвятила своим отношениям с супругом Андреем Латковским. По её словам, после морока лет отношений они так и не поженились. При этом певица отметила, что счастливым можно быть и без штампа в паспорте.