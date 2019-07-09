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«Моей заслуги нет»: Вайкуле рассказала о борьбе с раком 

Рамблер 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как ей удалось перенести страшное заболевание. По словам певицы, ей просто повезло.
65-летняя Вайкуле рассказала, что узнала о диагнозе в тот момент, когда её карьера находилась на пике: артистка должна была записать альбом в США. О болезни Вайкуле сообщила только своему мужу Андрею Латковскому. Затем несколько лет супруги вместе боролись с болезнью.
«Говорить о том, что я победила болезнь — неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала, мне нужно еще что-то сделать и понять. Моей заслуги нет, я просто это перенесла», — подчеркнула певица.
Артистка также подчеркнула, что после перенесенной болезни «стала хорошей и научилась любить других людей», при этом подчеркнув, что «человек живёт для того, чтобы становиться лучше».
Ещё одним ударом для Вайкуле стали словам медиков о том, что она никогда не сможет иметь детей. Сегодня к этой проблеме певица подходит философски.
«Верю в судьбу, не надо пытаться ее обманывать. Неоднократно отговаривала всех девочек делать аборты, поскольку это страшное убийство. Я сейчас это понимаю и пытаюсь уберечь других от ошибок», — заявила артистка.
Большую часть интервью Вайкуле посвятила своим отношениям с супругом Андреем Латковским. По её словам, после морока лет отношений они так и не поженились. При этом певица отметила, что счастливым можно быть и без штампа в паспорте.
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Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , США
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