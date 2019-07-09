Басков забросил соцсети после смерти отца

Николай Басков перестал публиковать посты в соцсетях. Молчание певца Teleprogramma.pro связывает со смертью его отца, которую артист очень тяжело переживает.

Басков узнал о кончине родственника на закрытии «Европейских молодёжных игр» в Минске 1 июля. Артист не стал отменять выступление, но на сцену вышел не в белом костюме, как планировалось, а в чёрном.

Позже в Instagram певца появился пост, в котором Басков опубликовал эпизод с его концерта, где он посвятил песню своим родителям, присутствовавшим на выступлении.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе мой горячо любимый Папа…», — подписал запись певец (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

На сегодняшний день это последняя запись артиста в Instagram.