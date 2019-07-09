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Басков забросил соцсети после смерти отца 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Николай Басков перестал публиковать посты в соцсетях. Молчание певца Teleprogramma.pro связывает со смертью его отца, которую артист очень тяжело переживает.
Басков узнал о кончине родственника на закрытии «Европейских молодёжных игр» в Минске 1 июля. Артист не стал отменять выступление, но на сцену вышел не в белом костюме, как планировалось, а в чёрном.
Позже в Instagram певца появился пост, в котором Басков опубликовал эпизод с его концерта, где он посвятил песню своим родителям, присутствовавшим на выступлении.
«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе мой горячо любимый Папа…», — подписал запись певец (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
На сегодняшний день это последняя запись артиста в Instagram.
Отец Николая Баскова скончался на 69-ом году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования артисту выразили Максим Галкин, Анита Цой, Дима Билан, Иосиф Пригожин, Зара, Филипп Киркоров, Виктория Лопырёва и другие.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анита Цой , Николай Басков , Дима Билан , Виктория Лопырева , Максим Галкин , Иосиф Пригожин
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