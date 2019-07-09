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«Это не Шурыгина»: Новый клип «На-На» спровоцировал скандал 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В съемках клипа «Считаю медленно до 100» не была задействована скандально известная Диана Шурыгина. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин.
По его словам, после выхода клипа вокруг коллектива «разгорелся небольшой скандал».
«В частности, большое количество людей стало звонить и писать в социальных сетях после его выхода и говорить: «Зачем вы в клипе в качестве модели сняли Диану Шурыгину?». Мы официально хотим сказать, что это не Диана Шурыгина», — объяснил он.
По данным teleprogramma.pro, в новом клипе «нанайцы» предстали в образе спортсменов, которые занимаются синхронным плаванием в бассейне. А в роли тренера выступила девушка, похожая на Диану Шурыгину, которая три года назад в эфире программы Андрея Малахова обвинила в изнасиловании своего знакомого Сергея Семенова.
По словам девушки, тот принудил ее к интимной близости после того, как она перебрала спиртного. Семенов был осужден на три года колонии строгого режима, но освободился досрочно за примерное поведение. Он снова встретился с Шурыгиной в эфире шоу Малахова и отказался извинять перед девушкой.
Комментарии
Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Диана Шурыгина , Андрей Малахов , Сергей Семенов , ФСИН
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