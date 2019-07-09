«Это не Шурыгина»: Новый клип «На-На» спровоцировал скандал

По его словам, после выхода клипа вокруг коллектива «разгорелся небольшой скандал».

«В частности, большое количество людей стало звонить и писать в социальных сетях после его выхода и говорить: «Зачем вы в клипе в качестве модели сняли Диану Шурыгину?». Мы официально хотим сказать, что это не Диана Шурыгина», — объяснил он.

По данным teleprogramma.pro , в новом клипе «нанайцы» предстали в образе спортсменов, которые занимаются синхронным плаванием в бассейне. А в роли тренера выступила девушка, похожая на Диану Шурыгину, которая три года назад в эфире программы Андрея Малахова обвинила в изнасиловании своего знакомого Сергея Семенова