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Курникова объяснила нежелание Иглесиаса жениться на ней 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters
Известная теннисистка Анна Курникова и популярный певец Энрике Иглесиас вместе уже много лет, но до сих пор официально не зарегистрировали отношения. По словам Курниковой, для них не имеет значения, есть ли штамп в паспорте, пишет The Sun.
По данным издания, пара познакомилась на съемках клипа Иглесиаса в 2001 году, а в 2017 году родились их дети.
«Брак для меня не важен. Я верю в то, нужно доверять друг другу и уважать друг друга. Мы вместе уже много лет. Он — мужская версия меня, а я — женская версия его», — пояснила теннисистка.
Певец также отметил, что свадьба не изменит их отношение друг к другу.
«Я ведь из разведенной семьи. Так что свидетельство о браке для меня — всего лишь клочок бумаги!» — подчеркнул Иглесиас.
На счету Курниковой две победы в Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. Также она является самой молодой участницей Олимпиады в истории России. На момент Игр 1996 года россиянке было 15 лет и 47 дней.
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Шоу-бизнес , Энрике Иглесиас , Анна Курникова
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