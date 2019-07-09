Курникова объяснила нежелание Иглесиаса жениться на ней

Известная теннисистка Анна Курникова и популярный певец Энрике Иглесиас вместе уже много лет, но до сих пор официально не зарегистрировали отношения. По словам Курниковой, для них не имеет значения, есть ли штамп в паспорте, пишет The Sun.

По данным издания, пара познакомилась на съемках клипа Иглесиаса в 2001 году, а в 2017 году родились их дети.

«Брак для меня не важен. Я верю в то, нужно доверять друг другу и уважать друг друга. Мы вместе уже много лет. Он — мужская версия меня, а я — женская версия его», — пояснила теннисистка.

Певец также отметил, что свадьба не изменит их отношение друг к другу.

«Я ведь из разведенной семьи. Так что свидетельство о браке для меня — всего лишь клочок бумаги!» — подчеркнул Иглесиас.

На счету Курниковой две победы в Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. Также она является самой молодой участницей Олимпиады в истории России. На момент Игр 1996 года россиянке было 15 лет и 47 дней.