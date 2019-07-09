«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»

Группа «На-На» выпустила клип на песню «Считаю медленно до ста». В комментариях на YouTube видео раскритиковали, обвинив продюсера Бари Алибасова в хайпе.

По сюжету клипа участники группы тренируются в бассейне. Интернет-пользователей возмутили тела певцов и сам сценарий видео. Комментаторы заявили, что такое «можно придумать только под „Крота“, вспомнив о недавнем отравлении Алибасова.

»Такое смотреть и слушать можно только под Крота! По другому никак. Может стошнило от этих обрюзгший телец!» — написала Любовь Гуже (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Может им надо было подзагореть, так бы сильно дряблость тел не была бы видна. А так зрелище весьма печальное», — добавила Инна Инна.

«Алибасов походу реально крота хлебнул! Для кого это снято и нафига?!» — возмутился Евгений Ростов.

Пользователь Gurbai Eboi заявил, что Алибасов «подложил группе свинью», а Мария Комарова написала, что он «вовремя „траванулся „перед премьерой клипа“.

“После клипа захотелось крота выпить», — отметил Mecki Shmekki.

«Мдаааа…, не зря Бари пиарился…— ведь нужны были просмотры новому клипу…, но увы… до конца его досмотреть трудно», — написала Агриппина Саввишна.

«Громкий хайп Алибасовых еще более устиливает жалкое зрелище», — добавила Алена Доронина.

В начале июня 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.