Вайкуле обучила Пугачеву общаться в соцсетях

Алла Пугачева с семьей отдыхает в Юрмале и на видео запечатлена ее встреча с Лаймой Вайкуле. Обе певицы сидят у большого монитора, и латвийская звезда рассказывает российской про тонкости общения в соцсетях.

«Мы сейчас болтаем с одноклассниками», — пояснила Вайкуле Пугачевой.

«Я не знаю вообще никаких «Одноклассников». В Instagram не знаю, как выложить фотографию. И не очень это люблю», — отметила Алла Пугачева.

Вайкуле также заявила, что тоже не очень это все любит, а затем заметила, что их снимают и поздоровалась с поклонниками.

«Меня обучает Лайма, как выходить в «Одноклассники», Facebook, Instagram. Мне это надо? Я за свою жизнь наобщалась так, что у меня даже нет нужды в этом. И, тем не менее, мне это интересно», — в свою очередь пояснила Алла Пугачева.

В комментарии к записи фанаты певиц восхитились их внешним видом и пожелали долгих лет жизни.

«Какие же они красивые! Дай бог им прожить до ста лет в здравии», — написала nisecherryteees (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Классные! Молодые потому что все интересно!» — считает nataly_waj.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали Аллу Пугачеву за то, что, отправляясь в отпуск, она подъехала к поезду на автомобиле. Позднее в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов компании РЖД пояснили, что Пугачёва приехала к своему вагону, стоявшему на технической платформе, и никаких неудобств другие пассажиры не испытали.