Вайкуле обучила Пугачеву общаться в соцсетях 

Запись урока Лаймы Вайкуле по общению в соцсетях была выложена на одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram.
Алла Пугачева с семьей отдыхает в Юрмале и на видео запечатлена ее встреча с Лаймой Вайкуле. Обе певицы сидят у большого монитора, и латвийская звезда рассказывает российской про тонкости общения в соцсетях.
«Мы сейчас болтаем с одноклассниками», — пояснила Вайкуле Пугачевой.
«Я не знаю вообще никаких «Одноклассников». В Instagram не знаю, как выложить фотографию. И не очень это люблю», — отметила Алла Пугачева.
Вайкуле также заявила, что тоже не очень это все любит, а затем заметила, что их снимают и поздоровалась с поклонниками.
«Меня обучает Лайма, как выходить в «Одноклассники», Facebook, Instagram. Мне это надо? Я за свою жизнь наобщалась так, что у меня даже нет нужды в этом. И, тем не менее, мне это интересно», — в свою очередь пояснила Алла Пугачева.
В комментарии к записи фанаты певиц восхитились их внешним видом и пожелали долгих лет жизни.
«Какие же они красивые! Дай бог им прожить до ста лет в здравии», — написала nisecherryteees (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Классные! Молодые потому что все интересно!» — считает nataly_waj.
Ранее пользователи соцсетей раскритиковали Аллу Пугачеву за то, что, отправляясь в отпуск, она подъехала к поезду на автомобиле. Позднее в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов компании РЖД пояснили, что Пугачёва приехала к своему вагону, стоявшему на технической платформе, и никаких неудобств другие пассажиры не испытали.
По данным ТАСС, в РЖД также отметили, что был проведен разбор инцидента и разъяснительная беседа с руководителями и сотрудниками вокзала.