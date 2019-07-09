«Не люблю пошлость»: Светличная отказала Кудрявцевой

Звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Стряпуха" Светлана Светличная пожаловалась на внимание журналистов, которые регулярно приглашают ее участвовать в ток-шоу. Об этом она заявила «Собеседнику»

По словам актрисы, ее звали принять участие в таких телепрограммах, как «Кто хочет стать миллионером?» и «Звезды сошлись».

«Я не люблю пошлость. Мне хочется иметь дело только с людьми, которые говорят о добре, а не о том, кто, где, когда и сколько раз! Один журналист как-то сказал: «У вас душа без морщин!» Вот именно поэтому она и такая, что я не хочу участвовать в пошлости», — подчеркнула актриса.

Она также отметила, что не готова участвовать в передачах «даже за гонорары».

Артистка также рассказала, что, несмотря на то, что «держит себя в руках» и сохранила стройную фигуру, иногда позволяет себе «вкусненькое» и пиво.