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«Не люблю пошлость»: Светличная отказала Кудрявцевой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Стряпуха" Светлана Светличная пожаловалась на внимание журналистов, которые регулярно приглашают ее участвовать в ток-шоу. Об этом она заявила «Собеседнику».
По словам актрисы, ее звали принять участие в таких телепрограммах, как «Кто хочет стать миллионером?» и «Звезды сошлись».
«Я не люблю пошлость. Мне хочется иметь дело только с людьми, которые говорят о добре, а не о том, кто, где, когда и сколько раз! Один журналист как-то сказал: «У вас душа без морщин!» Вот именно поэтому она и такая, что я не хочу участвовать в пошлости», — подчеркнула актриса.
Она также отметила, что не готова участвовать в передачах «даже за гонорары».
Артистка также рассказала, что, несмотря на то, что «держит себя в руках» и сохранила стройную фигуру, иногда позволяет себе «вкусненькое» и пиво.
«Бывает, так хочу пива! (…) Знаете, я — как беременная! Если чего-то захотела, обязательно порадую себя! Но, конечно, это случается не каждый день. Я хочу нравиться людям и быть в хорошем настроении», — пояснила актриса.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Светлана Светличная
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