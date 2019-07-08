«С началом лечения волос на подушке становилось все больше»

Певице Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Четыре года назад Фриске умерла после продолжительно борьбы с раком мозга на 41-м году жизни. После смерти звезды вспыхнула череда конфликтов между отцом ее ребенка, телеведущим Дмитрием Шепелевым и родителями Фриске. «Газета.Ru» вспоминает, как протекала их совместная жизнь до трагического ухода Фриске.

Жанна Фриске ушла из жизни очень рано — в 40 лет. Сегодня ей бы исполнилось лишь 45. Несмотря на четыре года после смерти популярной певицы, ее до сих пор помнят поклонники, а ее непродолжительный роман с Дмитрием Шепелевым продолжает интересовать СМИ. Сам Шепелев планирует провести рождения Жанны Фриске в Италии вместе с их сыном Платоном, пишет StarHit.

Шепелев и Фриске пробыли вместе немногим больше 4 лет. До знакомства они жили поблизости и посещали один и тот же спортивный клуб, однако годами не общались. Их отношения начались после того, как телеведущий решился подойти, чтобы познакомиться, и пригласил звезду на свидание.

Как пишут СМИ, на одном из первых свиданий Фриске сказала своему избраннику, что при крещении ей дали имя Анна. Так Шепелев называл ее первое время, чтобы абстрагироваться от статуса звезды.

Об их отношениях широкой общественности стало известно в 2012 году, когда Фриске написала в фейсбуке: «Дорогой, наша история любви будет бегать в подгузниках». Сразу же после этого Шепелев ответил своей возлюбленной: «Я очень хочу, чтобы история нашей любви поскорее бегала».

«Ребенок на протяжении всей болезни был для нее путеводной звездой, стимулом и главной из причин, почему важно, даже просто необходимо, сопротивляться болезни, бороться, в конце концов, поправиться. И она сражалась. Ради него, ради нас, ради нашей семьи!», — написал он позднее в своей книге «Жанна».

Фриске родила в США, отец ребенка был рядом с ней. Супруги путешествовали вместе, Шепелев часто возил ее на концерты любимых артистов в другие страны. Певица вела здоровый образ жизни, занималась йогой и спортом. О своем положении она даже родным рассказала только на третьем месяце, а до тех пор изменения во внешнем виде, связанные с беременностью, она объясняла любовью к вкусной еде,

«Ребенок для меня долгожданный и желанный. Но, скажем так, незапланированный», — рассказывала потом Фриске в интервью.

Когда певице стало хуже и у нее был диагностирован рак мозга, пара вновь решила не выносить свои проблемы на обозрение публики.

«Счастье любит тишину, — сказала она, — мы же счастливы? Нам сейчас хорошо?» Я велел себе быть тихим в нашем счастье…» — вспоминал телеведущий.

Шепелев вспоминал, как тяжело проходило лечение певицы, побочные эффекты, выпадение волос. Он сам постриг Фриске, когда ее волосы стали выпадать во время лечения. Для этого он принес с собой инструменты в палату, где она лежала, чтобы не дать посторонним людям увидеть их горе.

«С началом лечения волос на подушке становилось все больше. И Жанна, долго не раздумывая, решилась на перемены. Я выпросил в парикмахерской в здании госпиталя машинку, ножницы и сам сделал ей стрижку. Кстати, волосы у нее так и не выпали до конца. С этой почти военной стрижкой, по определению Жанны, «как у солдата Джейн», она так и прошла все химии. Отмечу отдельно, что болезнь не смогла изменить главного в Жанне — ее внутренний свет и притягательность для других людей», — рассказывал он потом.

Последний день рождения артистка встретила в Юрмале, где ее семья снимала дом. После улучшения ее состояния Шепелев захотел сделать возлюбленной сюрприз и заказал два обручальных кольца из белого золота к ее сорокалетию.

«Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое «я должна подумать», что, конечно же, означало «да». «Я буду твоей женой», — напишет она мне позже, чтобы не оставлять сомнений. Это же Жанна», — вспоминал Шепелев.

Зарегистрировать брак пара так и не успела. После смерти Фриске на телевидении вышло несколько передач, посвященных отношениям Шепелева и Фриске. Из них зрители узнали, что телеведущий не дает родителям певицы встречаться со внуком. Помимо этого, родители рассказали о том, что мужчина свысока относился к ее семье и унижал достоинство самой Фриске. Шепелев, в свою очередь, обвинил в неуважении родственников артистки.

Источником серьезного конфликта стала также сумма, которую собрали россияне для помощи Жанны Фриске. После ее смерти выяснилось, что средства были израсходованы не так, как предполагалось, из-за чего на семью певицы легли обязательства по выплате многомиллионного долга.

Сам Шепелев неоднократно жаловался на травлю со стороны поклонников Фриске после ее смерти. По его словам, множество передач, посвященных их жизни, настроили людей против него, и теперь он ежедневно получает угрозы и оскорбления в свой адрес в комментариях к его сообщениям в социальных сетях.