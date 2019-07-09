Пугачева эмоционально прокомментировала фото Лободы с детьми

Новая фотография певицы Светланы Лободы , на которой она снята вместе с двумя дочерьми, вызвала восхищение у поклонников и представителей шоу-бизнеса.

Фотографию, на которой звездная мама держит на руках младшую дочь Тильду, а старшая — Ева — стоит рядом, певица выложила в Instagram 8 июля и поздравила подписчиков с праздником.

«С днём семьи, любви и верности», — подписала снимок певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники Лободы и ее коллеги восхитились фото.

«Хороши-и-и!» — написала певица Алла Пугачева.

«Сладость», — отметила исполнительница Глюк’oZa.

Александр Ревва , выступающий под псевдонимом Антон Пирожков, назвал Светлану Лободу и ее дочерей «красотульками».