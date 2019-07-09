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Пугачева эмоционально прокомментировала фото Лободы с детьми 

Рамблер + ещё 5 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая фотография певицы Светланы Лободы, на которой она снята вместе с двумя дочерьми, вызвала восхищение у поклонников и представителей шоу-бизнеса.
Фотографию, на которой звездная мама держит на руках младшую дочь Тильду, а старшая — Ева — стоит рядом, певица выложила в Instagram 8 июля и поздравила подписчиков с праздником.
«С днём семьи, любви и верности», — подписала снимок певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники Лободы и ее коллеги восхитились фото.
«Хороши-и-и!» — написала певица Алла Пугачева.
«Сладость», — отметила исполнительница Глюк’oZa.
Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Антон Пирожков, назвал Светлану Лободу и ее дочерей «красотульками».
Ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников, сообщив в соцсеях, что едет на важное для семьи событие и поставив хештег — #поразамуж. Поклонники артистки предположили, что певица едет на свою свадьбу, и озвучили кандидатов в мужья.
Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Александр Ревва , Алла Пугачева
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