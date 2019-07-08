Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Дома-2» обокрал подругу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Участник телепроекта «Дом-2» Егор Холявин, известный как Русский Кен, украл деньги и телефон у своей знакомой, сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, Холявин, находясь в гостях у своей знакомой, попросил ее оплатить штрафстоянку его автомобиля.
Холявин попросил у подруги пароль от мобильного банка, взял ее телефон и вышел с ним на лестничную клетку, после чего исчез.
Со банковского счета были списаны 53 тысячи рублей, а сам Холявин на связь так и не вышел.
Позже выяснилось, что автомобиль звезды «Дома-2» не был на штрафстоянке, на нем ездили его родственники.
Шоу-бизнес , Егор Холявин , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали218
Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам41
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса54
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса186
Российский пулеметчик погиб во время учений
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
04:56
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ
Политика
00:19
Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам
В мире Украина
02:41
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
В мире Украина
01:00
Лолите посоветовали выпить «Крота» и умереть
Шоу-бизнес
00:55
«Алла! Она меня ест!»: Лошадь укусила Киркорова
Шоу-бизнес
01:47
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение