Звезда «Дома-2» обокрал подругу

Участник телепроекта «Дом-2» Егор Холявин , известный как Русский Кен, украл деньги и телефон у своей знакомой, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, Холявин, находясь в гостях у своей знакомой, попросил ее оплатить штрафстоянку его автомобиля.

Холявин попросил у подруги пароль от мобильного банка, взял ее телефон и вышел с ним на лестничную клетку, после чего исчез.

Со банковского счета были списаны 53 тысячи рублей, а сам Холявин на связь так и не вышел.

Позже выяснилось, что автомобиль звезды «Дома-2» не был на штрафстоянке, на нем ездили его родственники.