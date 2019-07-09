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Скандал на перроне: Пугачеву осудили за барские привычки 

Рамблер + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Барские привычки Аллы Пугачевой, проехавшейся по перрону на автомобиле, заслуживают осуждения, считает Алена Водонаева. Об этом она написала в колонке для «7 дней».
На прошлой неделе Народная артистка СССР прямо по перрону подъехала на машине к своему личному вагону поезда на Рижском вокзале и была раскритикована за это общественностью.
«Пугачева подтвердила статус Примадонны. И дело не в том, что она прокатилась на машине по перрону, а в том, как шоу-бизнес бросился на амбразуру, защищая свою королеву», — отметила Водонаева.
По ее словам, Пугачева продемонстрировала свои барские привычки, а то, что она сделала, делать нельзя, оправдывать это — тоже. Телезвезда посоветовала певице и ее коллегам «потратиться» на охрану, а не раздражать людей, и быть большими альтруистами, помня, кто покупает билеты на концерты.
При этом Водонаева выразила уверенность, что Пугачевой приятна реакция коллег, но «глубоко безразлична» реакция общества.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , журнал "7 Дней"
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