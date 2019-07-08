«Суррогатная мать»: Эдита Пьеха об отношениях с дочерью 

Звезда советской эстрады Эдита Пьеха призналась, что в подростковом возрасте дочь называла её «суррогатной матерью», сообщает Starhit. Так, Илона Броневицкая протестовала против загруженного графика певицы, не позволяющего артистке бывать дома.
Пьеха вспомнила, что после рождения Илоны она планировала оставить на время сцену, чтобы заняться воспитанием дочери.
Однако «отпуск» продлился всего восемь месяцев. Возобновить гастроли от певицы потребовал её муж — Александр Броневицкий.
«Ансамбль «Дружба» выступал на Дальнем Востоке, звонит Сан Саныч и говорит: «Нас освистывают, все кричат, что хотят Пьеху, приезжай», — рассказала артистка.
Маленького ребёнка Пьеха оставила свекрови и уехала.
Впоследствии певица очень редко бывала дома из-за постоянных выступлений. Её дочь всё время проводила с бабушкой. Несмотря на то, что Илона никогда ни в чём не нуждалась, в подростковом возрасте девушка заявила, что хочет уехать жить к отцу.
«Она мне сказала: «А ты кто? Ты моя суррогатная мама, ты меня родила, а вырастила и всему научила бабушка», — отметила Пьеха.
По словам певицы, ей потребовалось несколько лет, чтобы восстановить отношения с дочерью. Позже Илона Броневицкая сама изъявила желание заняться сольной карьерой. В результате после рождения сына испытала те же самые проблемы, что её мать. Стас Пьеха воспитывался бабушкой.
Сегодня, уверяет Эдита Пьеха, в семье все прекрасно друг с другом общаются, не вспоминая старые обиды.