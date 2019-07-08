«Суррогатная мать»: Эдита Пьеха об отношениях с дочерью

Пьеха вспомнила, что после рождения Илоны она планировала оставить на время сцену, чтобы заняться воспитанием дочери.

Однако «отпуск» продлился всего восемь месяцев. Возобновить гастроли от певицы потребовал её муж — Александр Броневицкий.

«Ансамбль «Дружба» выступал на Дальнем Востоке, звонит Сан Саныч и говорит: «Нас освистывают, все кричат, что хотят Пьеху, приезжай», — рассказала артистка.

Маленького ребёнка Пьеха оставила свекрови и уехала.

Впоследствии певица очень редко бывала дома из-за постоянных выступлений. Её дочь всё время проводила с бабушкой. Несмотря на то, что Илона никогда ни в чём не нуждалась, в подростковом возрасте девушка заявила, что хочет уехать жить к отцу.

«Она мне сказала: «А ты кто? Ты моя суррогатная мама, ты меня родила, а вырастила и всему научила бабушка», — отметила Пьеха.

По словам певицы, ей потребовалось несколько лет, чтобы восстановить отношения с дочерью. Позже Илона Броневицкая сама изъявила желание заняться сольной карьерой. В результате после рождения сына испытала те же самые проблемы, что её мать. Стас Пьеха воспитывался бабушкой.

Сегодня, уверяет Эдита Пьеха, в семье все прекрасно друг с другом общаются, не вспоминая старые обиды.