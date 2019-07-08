Алибасова-младшего обвинили в отравлении отца

Адвокат Олег Кулагин в студии программы «На самом деле» на Первом канале заявил, что не исключает, что к отравлению Бари Алибасова непосредственное отношение имеет его сын, сообщают «Дни.ру». Юрист отметил, что продюсер был долгое время зол на отпрыска и даже одно время планировал лишить его фамилии.

Кулагин, что поводом для подобного отношения отца к сыну стала нереализованность последнего в жизни. Адвокат подчеркнул, что Алибасов считает наследника «маргинальной личностью».

«Он спрашивал меня, можно ли его лишить фамилии. Высказывал вещи, из которых следовало, что сколько бы он в сына ни вкладывал, — а вкладывал он деньги в обучение в Англии, — то ничего толкового из него не вышло», — заявил Кулагин.

Резюмируя сказанное, юрист отметил, что Алибасов-младший мог быть заинтересован в отравлении отца. Сын продюсера, по его словам, мог специально оставить бутылку с химическим средством на кухонном столе, учитывая рассеянность родителя.

Сам Алибасов-младший, также присутствовавший на съёмочной площадке, опроверг слова юриста. Он признал, что его отношения с отцом нельзя назвать идеальными, но обвинения в том, что он подстроил отравление, опроверг. Сын продюсера рассказал, что использовал историю в своих интересах: пропиарился и обогатился, специально подогревая интерес к инциденту. При этом Алибасов-младший обвинил Кулагина в том, что он пробрался в квартиру к отцу и, опоив его лекарствами, пытался найти документы на квартиру, чтобы завладеть недвижимостью.