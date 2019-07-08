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«Жаль»: Малахов прокомментировал развод Лолиты 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Андрей Малахов отреагировал на расставание Лолиты с пятым мужем. Телеведущий выразил своё отношение к разводу на страницах журнала Starhit, заявив, что ему «бесконечно жаль».
5 июня на своей странице в Instagram Лолита Милявская написала, что они с супругом Дмитрием Ивановым решили расстаться.
Певица отметила, что они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».
«У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — заявила артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Малахов в своём комментарии заявил, что ему «бесконечно жаль». Он подчеркнул, что Лолита «как всегда» скрывает настоящие переживания за самоиронией.
«Дима, я уверен, не такой стойкий. Еще за две недели до расставания он пытался со мной поговорить, присылал в Инстаграм какие-то видео, но в моем телефоне это приложение внезапно заглючило», — отметил телеведущий.
Малахов также вспомнил, как теперь уже бывшие супруги радовались совместному приобретению земельного участка в Болгарии, где Иванов сам занялся обустройством приусадебной территории.
«Дима часто копался на приусадебной территории, весь ландшафтный дизайн он сделал сам. Подбирал каждый камушек, обустраивал все с душой…» — написал ведущий.
Дмитрий Иванов был пятым по счёту супругом Лолиты Милявской. Ранее певица была замужем за актёром Александром Беляевым, банкиром Виталием Милявским, продюсером Александром Цекало и предпринимателем Александром Зарубиным.
Комментарии
Шоу-бизнес , Виталий Милявский , Лолита Милявская , Александр Зарубин , Дмитрий Иванов , Андрей Малахов , Александр Цекало , Александр Беляев , StarHit
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