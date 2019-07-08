«Жаль»: Малахов прокомментировал развод Лолиты

5 июня на своей странице в Instagram Лолита Милявская написала, что они с супругом Дмитрием Ивановым решили расстаться.

Певица отметила, что они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

«У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — заявила артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Малахов в своём комментарии заявил, что ему «бесконечно жаль». Он подчеркнул, что Лолита «как всегда» скрывает настоящие переживания за самоиронией.

«Дима, я уверен, не такой стойкий. Еще за две недели до расставания он пытался со мной поговорить, присылал в Инстаграм какие-то видео, но в моем телефоне это приложение внезапно заглючило», — отметил телеведущий.

Малахов также вспомнил, как теперь уже бывшие супруги радовались совместному приобретению земельного участка в Болгарии, где Иванов сам занялся обустройством приусадебной территории.