«Алла! Она меня ест!»: Лошадь укусила Киркорова

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Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Лошадь на показе Dolce & Gabbana укусила Филиппа Киркорова и «пожевала» его рубашку за 100 тысяч рублей.
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров приехал на ежегодное дефиле всемирно известных итальянских дизайнеров в Италию. Он появился на нем в расшитом пайетками балахоне, чем снова привлек к себе внимание.
Частью показа оказались лошади, которым также приглянулась дорогая рубашка российской звезды. Когда Киркоров подошел к коням, чтобы сделать фотографии и снять видео, животное принялось жевать одежду певца. Это происшествие попало на видео нескольких человек, которые опубликовали их в Instagram, в том числе и сам артист.
Позируя журналистам и коллегам, Киркоров не ожидал, что лошадь укусит его и будет жевать его наряд стоимостью около 100 тысяч рублей.
«Алла! Она меня ест!» — сказал Киркоров своей спутнице.
Как отмечается в социальных сетях, поп-король не пострадал, как и его дорогой костюм.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Италия
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