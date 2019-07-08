Шепелев устроил личную жизнь

На протяжении нескольких лет Шепелев состоял в незарегистрированном браке с Жанной Фриске . В 2013 году певица родила ему сына Платона, а в 2015-м скончалась от опухоли мозга.

В 2017-м стало известно, что Шепелев может встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой . Ни один из них не комментировал этого официально, однако с конца 2018-го пара стала часто появляться вместе на публике.

В ноябре прошлого года Шепелев и Тулупова были замечены в Пушкинском музее в Москве вместе со своими детьми от первых браков.

По словам собеседника «КП», личную жизнь 36-летнего Дмитрия Шепелева можно считать «устроенной» — пара завела одинаковых собак породы ши-тцу, а шестилетний Платон и дочь Тулуповой Лада подружились. Сейчас семья отдыхает в Италии.

При этом, по словам коллеги телеведущего, тот пока не намерен оформлять отношения с новой возлюбленной официально.