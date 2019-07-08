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Шепелев устроил личную жизнь 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев «устроил» личную жизнь, но жениться «не спешит», рассказал «Комсомольской правде» на условиях анонимности его коллега.
На протяжении нескольких лет Шепелев состоял в незарегистрированном браке с Жанной Фриске. В 2013 году певица родила ему сына Платона, а в 2015-м скончалась от опухоли мозга.
В 2017-м стало известно, что Шепелев может встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. Ни один из них не комментировал этого официально, однако с конца 2018-го пара стала часто появляться вместе на публике.
В ноябре прошлого года Шепелев и Тулупова были замечены в Пушкинском музее в Москве вместе со своими детьми от первых браков.
По словам собеседника «КП», личную жизнь 36-летнего Дмитрия Шепелева можно считать «устроенной» — пара завела одинаковых собак породы ши-тцу, а шестилетний Платон и дочь Тулуповой Лада подружились. Сейчас семья отдыхает в Италии.
При этом, по словам коллеги телеведущего, тот пока не намерен оформлять отношения с новой возлюбленной официально.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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