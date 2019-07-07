«Хит для алкашей»: Артур Пирожков и его «Алкоголичка» унизили россиян

Певца Александра Ревву, также известного как Артур Пирожков , раскритиковали за новый клип на песню «Алкоголичка». Интернет-пользователи возмутились тем, что в ролике, за двое суток набравшем более 8 млн просмотров, речь идет о девушке, имеющей проблемы с алкоголем.

Известный шоумен Александр Ревва , выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на песню «Алкоголичка». По данным СМИ, за двое суток посмотрели 8 млн человек.

В композиции речь идет о девушке, которая имеет проблемы с алкоголем. Эта же тема звучит и в ролике. Согласно сюжету, компании из абсолютно разных социальных слоев общества собираются провести время на природе и случайным образом выбирают для этого одно и то же место. После выяснения отношений и борьбы за отдых рядом с водоемом, они устраивают совместный пикник.

Помимо Реввы, в съемках клипа приняли участие юморист Михаил Галустян , актер Андрей Свиридов , известный по роли Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня», и популярные блогеры.

В подписи к видео говорится, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка», а теперь «в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня — „Алкоголичка“. Автором идеи и продюсером ролика выступил сам Ревва.

На момент написания заметки клип положительно оценили около 214 тысяч зрителей. При этом 22 тысячи поставили ему дизлайк. Не разделили мнения большинства и в комментариях у Реввы в инстаграме. Так, некоторые пользователи соцсети посчитали ролик „деградацией“ и разочаровались в творчестве исполнителя.

»Куда мы катимся?», «Деградация. И смешно, и грустно», «Тупость неимоверная. Предыдущие песни были куда лучше», «Какой позор», «Наконец-то теперь для алкашей есть хит», — написали возмущенные подписчики.

Другие также обвинили артиста в безнравственности, намекнув на то, что основная аудитория Реввы — это дети.

«Докатились. Уже про алкоголичек поем. Что дальше? Проститутки и наркоманки?», «Александр, ваша основная публика — это дети. Я, например, своей дочери про алкоголиков песни слушать не дам», «Я разочарована. Ожидала что-то с юмором, а мы воспеваем алкоголизм. Теперь это будет звучать повсюду», «Все это, конечно, весело, но безнравственно. Я бы не хотела воспитывать своих детей на этой музыке», — посетовали интернет-пользователи.

Что касается комментариев под видео на YouTube, то там, напротив, похвалили артиста за чувство юмора: «Михаил Галустян — это шедевр, без него бы клип был не такой топовый», «У Реввы очередной танцевальный хит на лето!».

Ранее певца Филиппа Киркорова обвинили в деградации из-за клипа на песню «Стеснение пропало». Возмущение вызвал один из эпизодов, в котором 52-летнего исполнителя приглашают на нудистский пляж, а затем он внезапно срывает с себя одежду.

«Филипп, ты деградируешь со скоростью света», «О душе надо петь! А не оголять телеса старому дядьке», «Мужику за 50. Как ты не поймешь, что молодость прошла», «Интеллект весь в трусах остался! И он все ниже и ниже! Скоро будет ниже плинтуса. Видимо, больше нечем удивить!», «Ох, Филипп Бедросович, что-то это уже совсем недостойное народного артиста поведение», — отметили некоторые в комментариях к анонсу клипа в инстаграме артиста.

Киркорова также раскритиковали за сцены родов в клипе. Согласно сюжету, он просит девушку Любу показать ему границу Узбекистана, но в ответ на это героиня лишь пожимает плечами. В то же время в песне поется: «Любовь не знает границ», а король российской эстрады предстает в роли акушера.

Вместе с тем некоторые поклонники певца похвалили Киркорова за смелость. «Бомбический клип!», «Я уже несколько раз пересмотрел! Браво создателям клипа и самому Филиппу Киркорову!», «Просто бомба! Градус действительно повышен», — написали они.

Сам Киркоров в подписи к публикации призвал подписчиков «не стесняться» комментировать. «Градус повышен. Аккуратно, не обожгитесь! Жду ваших комментариев, не стесняйтесь», — поделился он.