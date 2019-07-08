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L'One вызвал Тимати в суд 

News.ru 34 минуты назад
Фото: vk.com/lone
Рэпер Леван Горозия, больше известный по псевдониму L'One, подал в суд исковое заявление, в котором требует подтвердить его право на сценическое имя и на треки. Ответчиками выступают лейбл Black Star, его совладелец Тимур Юнусов — он же хип-хоп-исполнитель Тимати, и гендиректор Павел Курьянов.
Иск уже зарегистрирован в суде, однако дата рассмотрения дела пока не назначена, сообщает «МК».
Горозия, незадолго до этого покинувший проект, не намерен начинать музыкальную карьеру с нуля. Однако, присоединяясь к команде, он подписывал договор, по которому права на его псевдоним и права на песни переходят к Black Star.
Сейчас рэпер утверждает, что его подвело отсутствие юридической грамотности, и указывает на противоречие некоторых пунктов соглашения Гражданскому кодексу.
Я был L'ONE до контракта и я им останусь и после, — написал Горозия в социальной сети «ВКонтакте»
Исполнитель, как писал News.ru, не является артистом лейбла с марта. По его словам, его бывшие коллеги не желают расстаться с ним «полюбовно». Юнусов в свою очередь обвинил рэпера в том, что тот предпочёл публичные разбирательства личному диалогу.
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Шоу-бизнес , L " One , Тимати , Павел Курьянов
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