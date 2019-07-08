L'One вызвал Тимати в суд

Иск уже зарегистрирован в суде, однако дата рассмотрения дела пока не назначена, сообщает «МК».

Горозия, незадолго до этого покинувший проект, не намерен начинать музыкальную карьеру с нуля. Однако, присоединяясь к команде, он подписывал договор, по которому права на его псевдоним и права на песни переходят к Black Star.

Сейчас рэпер утверждает, что его подвело отсутствие юридической грамотности, и указывает на противоречие некоторых пунктов соглашения Гражданскому кодексу.

Я был L'ONE до контракта и я им останусь и после, — написал Горозия в социальной сети «ВКонтакте»

Исполнитель, как писал News.ru, не является артистом лейбла с марта. По его словам, его бывшие коллеги не желают расстаться с ним «полюбовно». Юнусов в свою очередь обвинил рэпера в том, что тот предпочёл публичные разбирательства личному диалогу.