Галкина загнали в угол вопросом о заработках

Юморист Максим Галкин отреагировал на материалы СМИ, в которых говорилось, что именно он является самым дорогим российским представителем своего жанра. По словам артиста, причина его успеха кроется в должном отношении к работе и большом опыте.

Юморист Максим Галкин прокомментировал материал сайта kp.ru, в котором утверждалось, что именно муж народной артистки Аллы Пугачевой является самым дорогим отечественным представителем своего жанра.

По мнению шоумена, его успеху поспособствовали должное отношение к работе и немалый опыт.

«Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», — цитирует Галкина «Звезда».

Максим также подчеркнул, что для него не имеет значения, где и перед кем он выступает, — отдается артист, по его же собственным словам, в любом случае максимально.

«Неважно, куда и за сколько ты приехал, может, это даже бесплатное выступление из благотворительных целей — не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретном выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо», — заключил Галкин.

В упомянутом материале о гонорарах российских звезд утверждалось, что выступление телеведущего на корпоративе стоит €50 тыс. (примерно 3 млн 581 тыс. руб.). На второй строчке рейтинга оказался шоумен Александр Ревва (он же — Артур Пирожков ), гонорар которого якобы начинается от 2 млн руб. Третьей стала артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова — €12 тыс. (858 тыс. руб.).

Примечательно, что стоимость концерта жены Галкина Пугачевой — согласно СМИ — варьируется от 9,5 до 12,6 млн руб. ; корпоратив — от 14,3 до 17,8 млн руб.

В минувшем году Максим, к слову, дал большое интервью рэперу Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко ), в котором подробно рассказал об отношениях со своей супругой. В ходе разговора он, в частности, отметил, что не обращает внимания на шутки о разнице в возрасте с женой (27 лет), так как искренне любит Примадонну.

«Вопросы, шутки и мемасики про наш возраст, — я с этим существую уже очень долго. Мы полноценно живем друг с другом 17 лет. Но суть в том, что я же не пожилых люблю: я люблю одного человека, и у нас с ней разница в 27 лет. Мне все равно, сколько ей, я к ней не из-за возраста так отношусь. Нам хорошо вместе, между нами было все, что бывает между людьми, которые друг друга любят», — пояснил Галкин.

По его словам, в семье артистов вопрос о возможном разводе не поднимался никогда. «У нас в жизни никогда не было такого, чтобы мы всерьез раздумывали о разводе. Мы вообще в последний раз ссорились лет 15 назад. Когда у нас происходит какая-то конфликтная ситуация, я всегда с Аллой мирюсь. Я подкаблучник в этом плане», — признался Максим.

Вместе с тем артист выразил мнение, что на данный момент в России нет более сильного юмориста, чем он.

«Более сильного юмориста в этой стране, конечно, нет. Иван Ургант — абсолютно гениальный. Но он не юморист, а ведущий. Еще есть Павел Воля, он очень классный, талантливый», — заявил шоумен.

В то же время он подчеркнул, что семья для него куда важнее сцены.

Также Галкин предположил, что мог бы стать хорошим послом, способным помирить Россию и США. «Самое главное для меня — семья. Обожаю выступать, но никогда не рассматривал это как что-то единственное в моей жизни. Когда мне надоест, я уйду, — заявил юморист. — Я мог бы работать послом в США. Думаю, смог бы помирить наши страны».

Как известно, Галкин и Пугачева начали встречаться в 2001 году, однако долгое время жили в гражданском браке, официально зарегистрировав отношения лишь в 2011-м. Пара воспитывает двойню — дочь Елизавету и сына Гарри, появившихся на свет в 2013 году от суррогатной матери.