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Андрей Ургант упустил шанс стать папой 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Twitter
Его бывшая жена беременна, и даже известен пол будущего малыша. Это должен быть мальчик.
Елена Романова горда своей беременностью, прекрасно выглядит и постит в инстаграме свои фотографии с животиком.
И, хотя и признается, что набрала уже 12 добавочных килограммов, ведет активный образ жизни, блистает на светских мероприятиях, и, как сообщает «Стархит», совсем недавно отпраздновала свой день рождения на природе — в одном из элитных мест недалеко от Санкт-Петербурга. Ей исполнилось 33 года.
Ургант и Романова были вместе несколько лет, но их совместная жизнь некоторое время назад завершилась. Поклонники предполагают, что расставание было дружеским.
А имя отца будущего ребенка Елена пока держит в тайне. Поклонникам остается только гадать — кто же станет счастливым отцом. Высказываются различные предположения — героя ее романа ищут и в спортивной среде, и в артистической тусовке. Но Прекрасная Елена продолжает хранить секрет, и пока с удовольствием общается со своими подписчиками на тему будущего материнства.
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Шоу-бизнес , Елена Романова , Андрей Ургант
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