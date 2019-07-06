Андрей Ургант упустил шанс стать папой

Его бывшая жена беременна, и даже известен пол будущего малыша. Это должен быть мальчик.

И, хотя и признается, что набрала уже 12 добавочных килограммов, ведет активный образ жизни, блистает на светских мероприятиях, и, как сообщает «Стархит», совсем недавно отпраздновала свой день рождения на природе — в одном из элитных мест недалеко от Санкт-Петербурга. Ей исполнилось 33 года.

Ургант и Романова были вместе несколько лет, но их совместная жизнь некоторое время назад завершилась. Поклонники предполагают, что расставание было дружеским.

А имя отца будущего ребенка Елена пока держит в тайне. Поклонникам остается только гадать — кто же станет счастливым отцом. Высказываются различные предположения — героя ее романа ищут и в спортивной среде, и в артистической тусовке. Но Прекрасная Елена продолжает хранить секрет, и пока с удовольствием общается со своими подписчиками на тему будущего материнства.