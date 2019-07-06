Дочка Алсу сменила имидж

Как мама в юности: дочка певицы Алсу сменила имидж

Преображение Микеллы Абрамовой оценили ее поклонники.

Этой весной на шоу «Голос. Дети» произошел скандал. С большим отрывом по итогам зрительского голосования победительницей проекта стала 11-летняя дочка Алсу Микелла Абрамова. Такой результат насторожил организаторов конкурса. Решено было провести расследование — возникло подозрение в нечестности. Выяснилось, что за девочку действительно отдали больше голосов, чем за других претендентов на победу. За нее агитировали голосовать такие звезды, как Филипп Киркоров Алексей Чумаков , Зара, Ольга Бузова

Произошедший скандал отразился на семье звезды. Микеллу начали травить в соцсетях. Но позже руководство Первого канала сделало победителями шоу всех его финалистов. А недавно наследница Алсу стала сотрудничать с Ержаном Максимом, которому многие и пророчили победу в проекте. Юные исполнители записали совместную песню «Эта любовь». Микелла повела себя мудро и продолжила развиваться в музыкальной сфере. Она определилась, в каком стиле будет петь и какой репертуар ей больше подходит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikella🌸 (@mikellaabramova) 6 Июл 2019 в 12:03 PDT Похоже, что дочь Алсу решилась на смену имиджа. Все эти годы она ходила с длинными темными волосами, как у ее мамы. А на новом снимке девочка предстала с осветленными локонами. Поклонники отметили, что такой образ ей очень идет. «Очень красивая!Уже вижу скоро, на всех обложках журналов», «Мики, ты растёшь не по дням, а по часам, красавица », «Светлый цвет волос очень подходит», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что 20 лет назад, когда Алсу покорила сцену, она тоже экспериментировала с имиджем. У нее был почти такой же цвет волос, как сейчас у ее наследницы. В клипе на трек «Зимний сон» девушка снималась совсем юной и со светлыми волосами. Позже она все же вернулась к своему естественному оттенку локонов.