Руководитель Уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, как сообщает агентство «URA.RU», обнаружил прямую связь между концертами группы «Ленинград» и мужской половой слабостью. Уральский активист, видимо, опасаясь, чтобы у поклонников «Ленинграда» социальная ситуация — посещение концерта — не перешла в черезвычайную природную, решил предупредить людей со своей страницы «ВКонтакте».
« [Ваши концерты]— это прямая методика отъема у слушателей мужской родовой силы, то есть превращение участников в импотентов, лишенных самой способности создать семью и родить здоровых детей», приводит его цитату «URA.RU».
В свою очередь пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин, узнавший об экзотической претензии к творчеству коллектива от корреспондента агентства, был удивлен.
«Я надеюсь, что этот активист может подтвердить свои слова, потому что для таких обвинений нужно обладать какой-то подтверждающей информацией и большой смелостью», — сказал он.
А может быть, этой темой вдохновится Сергей Шнуров? И напишет стихи, а то и песню? Правда, это может быть небезопасно. Ибо Чеурин — дуэлянт. Ранее, как писал «Царьград», он вызывал к барьеру режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, чтобы «восстановить честь» императора Николая II, а некоторое время назад — и Шнурова, но певец не отреагировал.