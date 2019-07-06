Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Децибелы импотенции: «Ленинград» обвинили в покусительстве на мужское здоровье 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Instagram
Руководитель Уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, как сообщает агентство «URA.RU», обнаружил прямую связь между концертами группы «Ленинград» и мужской половой слабостью. Уральский активист, видимо, опасаясь, чтобы у поклонников «Ленинграда» социальная ситуация — посещение концерта — не перешла в черезвычайную природную, решил предупредить людей со своей страницы «ВКонтакте».
« [Ваши концерты]— это прямая методика отъема у слушателей мужской родовой силы, то есть превращение участников в импотентов, лишенных самой способности создать семью и родить здоровых детей», приводит его цитату «URA.RU».
В свою очередь пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин, узнавший об экзотической претензии к творчеству коллектива от корреспондента агентства, был удивлен.
«Я надеюсь, что этот активист может подтвердить свои слова, потому что для таких обвинений нужно обладать какой-то подтверждающей информацией и большой смелостью», — сказал он.
А может быть, этой темой вдохновится Сергей Шнуров? И напишет стихи, а то и песню? Правда, это может быть небезопасно. Ибо Чеурин — дуэлянт. Ранее, как писал «Царьград», он вызывал к барьеру режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, чтобы «восстановить честь» императора Николая II, а некоторое время назад — и Шнурова, но певец не отреагировал.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Гугучкин , Алексей Учитель , Сергей Шнуров , Николай II , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Казахстане начались задержания193
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум12
Только не это. Чего боятся грузинские власти165
Пугачева позвонила в РЖД после скандала117
Россия забеспокоилась о своих военных в Сирии из-за Ирана5
Видео
00:28
Скандал с Пугачевой: найдена «стрелочница»
Шоу-бизнес
00:56
В Казахстане начались задержания
В мире СНГ
03:42
Только не это. Чего боятся грузинские власти
В мире Кавказ
01:00
Без цензуры: Порошенко выругался в адрес блогера Шария
Статьи В мире
03:59
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум
В мире Европа
03:32
На похоронах подводников прозвучало страшное заявление
Происшествия
00:33
«Тучка ты моя»: Зеленский ласково ответил критику в Сети
В мире Украина
00:28
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Шоу-бизнес
00:53
Жену Трампа превратили в «уродливую» деревянную статую
США В мире
03:20
В Роскосмосе предрекли гибель российским космонавтам
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение