«У вас *** вместо мозгов»: Собчак жестко ответила подписчикам

Популярная телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале резко ответила критикам, которым не понравилось фото ее сына Платона, снятого голышом на пляже. Она призвала тех, кто увидел в снимке «радость педофилов», следить за своими детьми.

Ранее телеведущая выложила в Instagram фото сына Платона, снятое на пляже. На фотографии ребенок без одежды и пытается обуться.

«Доехали до моря», — подписала фотографию Ксения Собчак, поставив смайлик в виде сердечка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики жестко раскритиковали звездную маму за то, что ее сын ходит голым в общественном месте, заявив, что такие фото выкладываются «на радость педофилам».

Сегодня Ксения Собчак ответила на обвинения в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Люди, почему у вас *** вместо мозгов? <…> Ребёнку нет и трёх лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей — следите, пожалуйста, за своими детьми», — написала телеведущая.

Собчак также подчеркнула, что ей «дико было» получать подобные комментарии.