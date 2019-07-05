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«У вас *** вместо мозгов»: Собчак жестко ответила подписчикам 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Instagram
Популярная телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале резко ответила критикам, которым не понравилось фото ее сына Платона, снятого голышом на пляже. Она призвала тех, кто увидел в снимке «радость педофилов», следить за своими детьми.
Ранее телеведущая выложила в Instagram фото сына Платона, снятое на пляже. На фотографии ребенок без одежды и пытается обуться.
«Доехали до моря», — подписала фотографию Ксения Собчак, поставив смайлик в виде сердечка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Подписчики жестко раскритиковали звездную маму за то, что ее сын ходит голым в общественном месте, заявив, что такие фото выкладываются «на радость педофилам».
Сегодня Ксения Собчак ответила на обвинения в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Люди, почему у вас *** вместо мозгов? <…> Ребёнку нет и трёх лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей — следите, пожалуйста, за своими детьми», — написала телеведущая.
Собчак также подчеркнула, что ей «дико было» получать подобные комментарии.
«Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей», — призвала она подписчиков.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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