Не хватает пенсии? Данилко вернет Верку Сердючку

Популярный украинский шоумен Андрей Данилко взял произнесенные год назад слова обратно и объявил о возвращении Верки Сердючки на сцену после большого перерыва. Когда поклонники смогут вновь увидеть Сердючку, исполнитель не сообщил.

Известный украинский шоумен и певец Андрей Данилко в прошлом году заявил, что больше не будет выступать в популярном образе Верки Сердючки. Представители артиста в свою очередь объявили о последних гастролях певицы.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое «спасибо» тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы , который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — рассказывал Данилко.

Однако теперь шоумен объясняет свой уход с большой сцены упадком сил из-за чрезмерно плотного графика. Данилко не говорит ни слова о завершении карьеры и, похоже, ждет второго дыхания, чтобы снова выйти на сцену в образе Сердючки.

«Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желание. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — сообщил он украинскому изданию The Lime.

Тем не менее, в «отпуске» Данилко, по-видимому, не прекращал заниматься творчеством. По признанию шоумена, у него появилось множество нового материала, который он представит публике.

«Когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться», — рассказал Данилко.

Все это время певец продолжал работать в украинском шоу-бизнесе: Данилко входил в состав жюри национального отбора на «Евровидение-2019», а также украинской версии шоу X Factor. В феврале этого года на фоне массовых отказов украинских артистов от участия в «Евровидении» он заявил о готовности участвовать в конкурсе снова: «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!»

В итоге Данилко, забыв про свои заявления о завершении карьеры, выступил в образе Верки Сердючки на музыкальном состязании в Тель-Авиве, но вне конкурсной программы. В интервале между выступлениями он исполнил композицию «Toy» прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай.

Настя Каменских. Однако это не единственное его нарушение своих обещаний: в мае шоумен вновь выступил в старом образе. На этот раз его пригласили на свою свадьбу музыканты Потап

«Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то», — так Данилко объяснил свое решение выйти на сцену изданию StarHit.

Недавно стало известно, что артист работает над созданием нового имиджа для Верки Сердючки. Несколько дней назад он опубликовал в инстаграме фото, на котором Сердючка носит светлый парик и одета в ярко-красное платье. Возможно, фотография была сделана на новых съемках.

Андрей Данилко родился в 1973 году в Полтаве и уже в детском возрасте начал выступать в составе школьной команды КВН. В студенческие годы Данилко придумал образ Верки Сердючки. Впервые Сердючка предстала перед широкой публикой на фестивале «Юморина» в Полтаве, 26 лет назад. Певица быстро прославилась на родине, и Данилко стал получать предложения от звукозаписывающих и телевизионных компаний.

В 1997 году вышла развлекательная телепрограмма Верки Сердючки «СВ-шоу», которая вскоре перешла на российский канал «ТВ-6», а затем и на «СТС». Данилко сразу же стал известен в России, начал сниматься в клипах и получать крупные рекламные контракты.

Верка Сердючка сотрудничала со многими звездами поп-сцены, в том числе с Глюк'oZой и группой ВИА Гра. Данилко получил четыре российских премии «Золотой граммофон», а также награду «Муз ТВ».

В 2007 году Верка Сердючка впервые участвовала в международном конкурсе песни «Евровидение». В тексте композиции, которую исполнил участник, присутствуют многократно повторяемые слова «Lasha Tumbai».

Многие зрители восприняли их как «Russia goodbye», что стало причиной скандала, в результате которого Данилко долгое время не появлялся на российском телевидении.

Артист, в свою очередь, не признал присутствие этих слов в композиции и рассказал, что словосочетание было просто набором звуков, которые удачно легли на мелодию. В итоге Украина заняла второе место, а Данилко присудили звание народного артиста Украины.