Эвелина Бледанс «рассекретила» старшего сына

Телеведущая Эвелина Бледанс в Instagram поздравила своего старшего сына Николая с 25-летием, напомнив ему, что очень хочет стать бабушкой.

Эвелина Бледанс в своем аккаунте выложила видеоподборку из фотографий сына, на которых он снят как совсем малышом, так и уже взрослым.

«Сегодня у моего старшего сыночка Юбилей! 25 лет. Коленька, мой врослый, но маленький, мой любимый первенец, я так хочу, чтоб каждый твой день был счастливым и радостным, чтоб мечты становились реальностью, и чтоб рядом были только добрые люди. Ещё вчера ты сопел маленьким носиком под моей грудью, гордо шел с гладиолусами в первый класс, а сейчас ты взрослый самостоятельный парень», — написала телеведущая (здесь и далее орфография авторов сохранены).

Звездная мама заявила в своем поздравлении, что очень хочет внуков.

«Хочу быть бабушкой! Может в этот наш совместный юбилейный год?! Знаю, что ты не любишь светиться на этих страницах, но сегодня не может быть иначе, сегодня мои добрые подписчики будут поздравлять тебя вместе со мной», — написала она.

Поклонники телеведущей присоединились к поздравлениям, однако некоторые отметили, что понятия не имели, что у Эвелины Бледанс двое сыновей.

«Дорогая моя Эвелина — это ваш праздник, потому что вы его создали! Я вас обоих от всей души поздравляю! Самое главное сейчас это Здоровье! Все остальное будет!», — написала kitos_vorontsov.

«Если честно даже не знала что у вас есть старший сын.. Такой красавец! Поздравляем от души, здоровья, успехов и новых достижений», — пожелала alinochka_gulieva__.