Настя Кудри лишилась пальцев

Певица Настя Кудри в интервью «Комсомольской правде» заявила , что после аварии, в которой она лишилась двух пальцев на руке, начала изучать игру на музыкальных инструментах. Больше всего артистке нравится фортепиано.

Авария, в которой 22-летняя Кудри получила увечья, произошла в 2018 году в Ницце . Певица ехала за рулём авто по серпантину в тот момент, когда ей навстречу выехала машина. Чтобы избежать столкновения девушка выкрутила руль и её автомобиль пролетел по крутому склону около 18 метров. Кудри получила травмы: медики вынуждены были ампутировать артистке несколько фаланг пальцев на правой руке — на безымянном и мизинце. Несмотря на инцидент певица заявила, что после ДТП начала учиться играть на музыкальных инструментах. Отношения с гитарой у Кудри не сложились, успехов артистка достигла в игре на фортепиано.

«На фортепьяно я учусь играть уже год. Это странный парадокс, как случилась авария и моя потеря, после этого я научилась играть на фортепьяно. Хотя, по идее, все должно быть наоборот. Мне кайфово», — отметила певица.

Кудри подчеркнула, что может сыграть любую мелодию, и даже начала сочинять свою музыку.

«Я пишу сейчас два «ЕР» (мини-альбом — прим.ред.), они разножанровые. Первый мини-альбом — рэп, второй — чил, космические звуки», — заявила звезда, подчеркнув, что в своей домашней студии экспериментирует с звуками и текстами, поскольку «артист должен быть разноплановым.

По словам Кудри, одну из композиций она посвятила автомобильной аварии, в которой потеряла пальцы.