«Продолжал выпивать». Что убило солиста «Иванушек»

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в эфире программы «Судьба человека» признался, что одно время участники коллектива сильно выпивали.

По словам артиста, они пили после каждого концерта и не отдавали себе отчет, что своими руками роют себе могилу.

«Мы не обращали внимание на тот факт, что стали выпивать каждый день. Веселье, сцена, посиделки до утра. Мы поздно ложились и рано вставали. Мы забыли, что артист — это все-таки не робот. Пили после каждого концерта. И так изо дня в день», — приводит слова Андреева «Телепрограмма».

Супруга певца Лола Андреева тоже поделилась воспоминаниями о бурном периоде в жизни мужа. Она вспомнила, что по утрам Кириллу было очень плохо и он спрашивал ее, умрет он или нет. По ее словам, она уговорила его отказаться хотя бы от крепкого алкоголя. Андреев послушал жену и перешел на вино, однако пил его в таком количестве, что не мог держаться на ногах.

Кирилл Андреев заявил, что смог вовремя остановиться, а его товарищ по коллективу Олег Яковлев продолжал пить, даже когда ушел из «Иванушек» в 2013 году.

Андреев признался, что известие о том, что Яковлев в больнице, стало для всех настоящим шоком.

«Мы поняли, что он в ужасном состоянии, но сделать ничего было уже нельзя», — сказал музыкант.

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти, по информации СМИ, стала остановка сердца в результате двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени.