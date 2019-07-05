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«Продолжал выпивать». Что убило солиста «Иванушек» 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в эфире программы «Судьба человека» признался, что одно время участники коллектива сильно выпивали.
По словам артиста, они пили после каждого концерта и не отдавали себе отчет, что своими руками роют себе могилу.
«Мы не обращали внимание на тот факт, что стали выпивать каждый день. Веселье, сцена, посиделки до утра. Мы поздно ложились и рано вставали. Мы забыли, что артист — это все-таки не робот. Пили после каждого концерта. И так изо дня в день», — приводит слова Андреева «Телепрограмма».
Супруга певца Лола Андреева тоже поделилась воспоминаниями о бурном периоде в жизни мужа. Она вспомнила, что по утрам Кириллу было очень плохо и он спрашивал ее, умрет он или нет. По ее словам, она уговорила его отказаться хотя бы от крепкого алкоголя. Андреев послушал жену и перешел на вино, однако пил его в таком количестве, что не мог держаться на ногах.
Кирилл Андреев заявил, что смог вовремя остановиться, а его товарищ по коллективу Олег Яковлев продолжал пить, даже когда ушел из «Иванушек» в 2013 году.
Андреев признался, что известие о том, что Яковлев в больнице, стало для всех настоящим шоком.
«Мы поняли, что он в ужасном состоянии, но сделать ничего было уже нельзя», — сказал музыкант.
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти, по информации СМИ, стала остановка сердца в результате двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени.
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Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Андреев , Олег Яковлев
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