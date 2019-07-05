«Привет, бабуля!»: подписчики высмеяли возлюбленную Петросяна

Татьяна Брухунова в очередной раз подверглась критике со стороны подписчиков в Instagram, которые остались недовольны её внешним видом. Пользователи отметили, что одежда в которую одевается девушка «слишком возрастная». Брухунова в свою очередь настаивает, что такие вещи сейчас в тренде.

Помощница юмориста выложила свою фотографию 4 июля. На ней Брухунова предстала в широких джинсах и большой вязаной кофте. При этом девушка широко улыбается.

«Солнышко бы включили! А многослойность я люблю!» — подписала она пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Пользователи соцсети обрушились с критикой на внешний вид директора театра эстрадных миниатюр, заявив, что такая одежда больше подходит пенсионерам.

«Чучело», — заявил пользователь под ником @vikotrokh.

«Это для кого ж такое диво так нарядилось? Видимо для хейтеров, что самой смешно», — отметила @elena_cherkez.

«Слишком возрастной этот комплект!» — написала @optima_com_kladova.

Брухунова, отстаивая свою позицию в комментариях, заявила, что всегда следит за веяниями моды, поэтому посоветовала подписчикам «сжечь узкие джинсы» как «антитренд».