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«Привет, бабуля!»: подписчики высмеяли возлюбленную Петросяна 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Татьяна Брухунова в очередной раз подверглась критике со стороны подписчиков в Instagram, которые остались недовольны её внешним видом. Пользователи отметили, что одежда в которую одевается девушка «слишком возрастная». Брухунова в свою очередь настаивает, что такие вещи сейчас в тренде.
Помощница юмориста выложила свою фотографию 4 июля. На ней Брухунова предстала в широких джинсах и большой вязаной кофте. При этом девушка широко улыбается.
«Солнышко бы включили! А многослойность я люблю!» — подписала она пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Пользователи соцсети обрушились с критикой на внешний вид директора театра эстрадных миниатюр, заявив, что такая одежда больше подходит пенсионерам.
«Чучело», — заявил пользователь под ником @vikotrokh.
«Это для кого ж такое диво так нарядилось? Видимо для хейтеров, что самой смешно», — отметила @elena_cherkez.
«Слишком возрастной этот комплект!» — написала @optima_com_kladova.
Брухунова, отстаивая свою позицию в комментариях, заявила, что всегда следит за веяниями моды, поэтому посоветовала подписчикам «сжечь узкие джинсы» как «антитренд».
«Чем объемней на Вас будет одежда (и верх, и низ) тем в большем тренде Вы будете!» — написала помощница Петросяна.
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова
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