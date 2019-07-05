«Всем уже надоело, а мы еще подлизываем!» Юрий Лоза оценил отказ Амстердама от проведения Евровидения‐2020

Советский и российский певец, композитор, автор песен Юрий Лоза высказал «360» мнение, что конкурс Евровидение стал не интересен европейским странам, так как ничего не дает культурному развитию принимающей стороне.

Он заявил, что Нидерланды от конкурса, так же как в свое время и Россия , в плане культуры ничего не получат.

«Они проведут английский междусобойчик, так как не имеют права даже говорить на своем языке. Кому нужна эта пиррова победа? Им придется на английском языке пиарить чужую культуру. Там же ничего нидерландского не будет — английские ведущие, английские песни, все по-английски. Некоторые страны давно начали возмущаться. Итальянцы уже лет 25 не присылают своих артистов из-за того, что конкурс из общеевропейского стал абсолютно английским», — сообщил музыкант.

По мнению Юрия Лозы, всем европейцам, как и россиянам, хотелось, чтобы через конкурс люди узнавали об их культуре, языке и музыке. Но получается, что «все работает на британцев».

«Одна и та же шведская команда пишет песни, одни и те же авторы их создают. Это все не имеет никакого отношения к конкретной стране и ее культуре. Когда-то же люди должны начать задумываться об этом», — отметил Лоза.

Он напомнил, что когда создатели конкурса подписывали установочные документы первого Евровидения, в них было сказано, что он придуман для того, чтобы европейцы лучше узнали друг друга, стали ближе, и поэтому имеют право показывать свою культуру.

«Когда это ушло и выяснилось что мы все должны работать на англичан, итальянцы, например, ушли. А мы еще бегаем за ними, пытаемся все это за ними подтирать, подлизывать. Мы давно уже не уважаем собственную культуру, посылаем туда людей, которые поют шведские песни на английском языке», — резюмировал исполнитель.

Напомним, мэр столицы Нидерландов Амстердама Фемке Халсема сообщила, что город не будет принимать Евровидение-2020. По ее словам, концертный зал Ziggo Dome будет недоступен в запланированный период.

О нежелании принимать у себя конкурс заявили также города Гаага и Бреда.