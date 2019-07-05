Модель сбежала из страны из-за фото

Иранская модель Негджия (Negzzia) была вынуждена уехать из страны после того, как ее снимки признали бесстыдными. Фотограф, с которым она работала, передал обнаженные фото девушки в полицию. Чтобы избежать тюремного заключения и публичной порки (один из видов наказания за преступления в Иране) модели пришлось сбежать во Францию.

Долгое время Негджия не могла найти работу в Париже. Однажды ей даже пришлось ночевать на улице из-за нехватки денег на жилье. Как сообщает таблоbд Daily Mail, девушке также пришлось продать всю свою одежду всего за десять евро. Сейчас Негджия оформляет статус беженца. Модель не жалеет о совершенном поступке и очень гордится своим решением.