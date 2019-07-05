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Директор рассказал о состоянии Шатунова после операции 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал «Ридусу», как артист чувствует себя после перенесённой операции. По его словам, возраст певца «даёт о себе знать».
Ранее стало известно, что Шатунова экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. У певца было диагностировано воспаление левой гайморовой пазухи. Операция прошла под общим наркозом. В больнице артист пробудет неделю.
Директор Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что в настоящее время певец чувтсвует себя «нормально», при этом отметив, что осложнение развилось из-за простуды, которую артист подхватил в конце июня, и неприятности с зубом. По данным News.ru, 28 июня Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске пожаловался на сильную зубную боль. После, того как ему помогли медики, артист всё же вышел на сцену.
«В первый раз я видел, чтобы он заболел на гастролях. До этого в поездках никаких чрезвычайных ситуаций не было. Видимо, возраст дает о себе знать», — заявил Кудряшов.
Менеджер подчеркнул, что болезнь певца никак не повлияет на гастрольный график звезды, поскольку начало ближайшего гастрольного тура у Шатунова запланировано на 10 октября.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Ридус
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