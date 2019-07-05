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«Все будет хорошо»: Возвращение Верки Сердючки 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свой отказ от гастролей и концертов певец Андрей Данилко, выступающий в образе знаменитой Верки Сердючки, объяснил усталостью и упадком сил. Об этом пишет The Lime.
По данным издания, Данилко решил отказаться от масштабных выступлений после фестиваля Atlas Weekend в 2017, исключение он сделал для Евровидения-2019.
"Мне надо самому соскучиться. Просто когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", — рассказал артист.
Он отметил, что не исключает возвращения на сцену.
«Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — подчеркнул музыкант.
По словам Данилко, выступление на Евровидении стало для него «очень сложным».
«Мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", — признался он.
По данным издания Teleprogramma.pro, ранее Андрей Данилко рассказывал, что выступает перед российскими миллионерами за деньги. При этом, по его словам, как правило, такие концерты проходят на нейтральной территории, например, в Швейцарии.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Данилко
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