«Все будет хорошо»: Возвращение Верки Сердючки

Свой отказ от гастролей и концертов певец Андрей Данилко , выступающий в образе знаменитой Верки Сердючки, объяснил усталостью и упадком сил. Об этом пишет The Lime.

По данным издания, Данилко решил отказаться от масштабных выступлений после фестиваля Atlas Weekend в 2017, исключение он сделал для Евровидения-2019.

"Мне надо самому соскучиться. Просто когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", — рассказал артист.

Он отметил, что не исключает возвращения на сцену.

«Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — подчеркнул музыкант.

По словам Данилко, выступление на Евровидении стало для него «очень сложным».

«Мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", — признался он.