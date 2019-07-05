«Красит волосы и носит линзы»: Мишулина раскрыла обман Еремеева

По словам Карины, об интервью в котором Еремеев впервые назвал себя сыном Мишулина, она узнала два года назад от своей подруги. Вместе с матерью актриса решила отстаивать честь и достоинство в суде.

«Еремеев в суде категорически отказался от экспертизы ДНК. Мы настаивали на ней.. По результатам — Тимур не сын (Мишулину) по Y-хромосоме, а именно она показывает прямое родство сына и отца», — отметила артистка.

Мишулина также отметила, что при личной встрече Еремеев отказался обсуждать отца. Более того актриса заявила, что он пользовался услугами косметолога, чтобы быть похожим на её отца.

«Еремеев делал блефаропластику глаз. До операции он зеленоглазый и рыжеволосый, с папой ничего общего, мы брюнеты. Тимур теперь красит волосы в черный цвет и носит карие линзы, чтобы быть похожим на Мишулина», — отметила дочь актёра.

Мишулина уверяет, что мать Еремеева также не знает подробностей из жизни её отца: например, женщина уверяет, что Спартак Мишулин любил жареный минтай, в то время, как артист не ел никакой рыбы кроме селёдки.

«Татьяна Еремеева не знала, что у него шрам от аппендицита», — подчеркнула Карина.

По её словам, в марте 2019 года суд официально признал, что Еремеев не является родственником Спартаку Мишулину. Однако дочь артиста уверяет, что «вранье продолжается», поскольку Еремеева продолжают выдавать за её брата.