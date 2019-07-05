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«Не думали ее ущемить»: Пугачевой припомнили выезд на перрон в Крыму 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в разговоре с изданием Дни.ру заявил, что травля Пугачёвой по поводу её выезда на автомобиле на перрон Рижского вокзала в Москве не обоснована. По его словам, аналогичная ситуация в Крыму несколько лет назад осталась без внимания СМИ и общественности.
Тогда, отметил эксперт, «был приём дорогих гостей». Пугачёву и Галкина встречали «хлебом-солью». К вагону поезда подогнали автомобиль.
«Даже представитель властей Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась» — заявил Манукян.
Он подчернкул, что критикующим поступок примадонны нужно «быть спокойнее», защищающим примадонну «взять себя в руки», поскольку ничего страшного с певицей не случится.
«Я думаю, что ее даже штрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал пустила», — резюмировал эксперт.
Ранее Вадим Манукян обвинил звёзд российской эстрады в том, что они пиарятся на скандале с Пугачёвой. Специалист уверен, что своими высказываниями в защиту примадонны звёзды решили поддержать уровень своей популярности.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Госдума , Москва , Республика Крым
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