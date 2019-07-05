Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анита Цой объяснила пятый развод Лолиты 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российская певица Анита Цой прокомментировала очередной развод своей подруги Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. По её словам, разрыв после почти девяти лет совместной жизни произошёл из-за того, что Лолита намного старше супруга.
«Он моложе: может быть, у него есть какие-то мечты по поводу семьи и детей. А у Лолиты свои планы», — сказала Цой в беседе с «Пятым каналом».
Певица отметила, что её подруге нужен другой мужчина, не смотря на то, что Иванов всегда находился рядом со звездой, даже на гастролях.
«Лолите нужен кто-то более старший, кто бы её защищал и оберегал. Понятно ведь, что она вкладывалась в своего молодого человека. Она его на плаву держала все эти годы», — уточнила Цой.
Она выразила уверенность, что Лолита найдёт свою вторую половину, поскольку любвеобильные женщины не остаются одни.
Ранее News.ru сообщал, что Лолита назвала развод совместным решением супругов. Таким образом они хотят избежать участи людей, «постоянно выясняющих отношения». Певица отметила, что гордится смелостью молодого человека, который мог остаться и «терпеть её всю жизнь». Она добавила, что в ближайшее время не станет искать нового возлюбленного.
News.ru: последние новости
Ксению Собчак раскритиковали за голое фото сына Алибасов доказал своё отравление Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Комментарии
Шоу-бизнес , Анита Цой , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва учит Грузию контролировать эмоции62
На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз4
Журналисты устроили потасовку из-за Путина12
«Мы очень разозлились»: грузины проклинают Россию649
С России хотят снять санкции508
Видео
02:58
Раскрыта причина побега жены эмира Дубая
В мире
00:16
Москва учит Грузию контролировать эмоции
Политика Статьи
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
01:30
Это похищение: РФ отреагировала на арест по делу MH17
Армия Войска
00:34
«Изнасиловали и убили»: ЧП с гардеробщицей Рады
Происшествия Криминал
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть