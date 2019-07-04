Лидер Rammstein приехал на разборки с Лободой

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн приревновал Светлану Лободу к танцору, пишет Paparazzi.

Светлана Лобода опубликовала несколько совместных снимков с артистом балета Константином Гордиенко, занятого в съемках ее нового клипа. На одном из них она целует Гордиенко в щеку.

Буквально на следующий день украинский певец Потап опубликовал фото с Тиллем Линдеманном, сделанное в украинской столице. Подписчики знаменитостей предположили, что Линдеманн прибыл в Киев «на разборки» из-за Лободы.

Напомним, лидеру Rammstein приписывают отцовство младшей дочери Лободы Тильды. Сами знаменитости не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Линдеманн и Лобода познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку. После этого их часто видели вместе: в частности, немецкий музыкант забирал Лободу из больницы после операции по удалению камня из почки в октябре 2018 года.