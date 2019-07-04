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«Снимался на таблетках»: Стас Пьеха о проблемах со здоровьем 

Рамблер 40 минут назад
Фото: @wolfieha
Из-за сильной аллергии сниматься в программе «Три аккорда» пришлось, глотая таблетки и делая уколы, рассказал «Комсомольской правде» певец Стас Пьеха.
По его словам, сильная аллергия на пыльцу — «поллиноз» — началась у него на съемках финала программы.
«На несколько дней из-за аллергической астмы у меня пропал и голос. Обычно в эти периоды я стараюсь не петь, но в этот раз были съемки, да еще и финала «Трех аккордов», когда все артисты должны приходить в точно назначенное время, а я просто даже физически не мог несколько дней этого сделать», — рассказал газете артист.
Он отметил, что съемки двух последних программ шоу «Три аккорда» проходили для него «на таблетках и уколах».
«Даже гормональные таблетки пришлось пить, чтобы хотя бы частично был голос. Я, конечно, расстроился, так как понимал, что реально мог бы спеть по-другому, если бы не аллергия. Ну, а что поделать? Пришлось экстренно искать выход из этой ситуации, минимизировать реакцию организма на поллиноз. Серьезно мучился две недели, а когда сделал два укола — постепенно меня отпустило», — пояснил Пьеха.
Артист также отметил, что участие в щоу приносило ему только радость, а единственным сложным номером оказалась песня — «Думы окаянные».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Госдума , Комсомольская правда
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