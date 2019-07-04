«Возили его в реанимацию»: Краско о смерти сына

Иван Краско в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что способствовало смерти его сына российского актёра Андрея Краско . По его словам, артиста так и не смогли спасти от алкогольной зависимости, которой он страдал с юности.

В беседе с Борисом Корчевниковым Краско опроверг информацию о том, что он не дал сыну нужного воспитания в детстве. Актёр уверяет, что несмотря на постоянную занятость на съёмочной площадке уделял Андрея достаточно внимания. При этом отец артиста признал, что не стал ему помогать при поступлении в театральный институт, вследствие чего актёр вынужден был целый год проработать монтировщиком сцены.

Тогда, по словам Краско, Андрей пристрастился к алкоголю. Актёр напивался до такого состояния, что засыпал на репетициях. Уговоры отца отказаться от вредной привычки артист не воспринимал.

«Алкогольная зависимость — страшное дело. Помню случай, как я ему сказал, что его в детстве мамка уронила, поэтому он попахивает водкой. Тогда сын так смеялся, что даже протрезвел», — заявил Иван Краско.

Отец артиста также отметил, что пьяного Андрея не принимала дома жена. В результате его друзья не раз привозили невменяемого актёра домой к родителям.

«Как потом выяснилось, друзья несколько раз возили его в реанимацию, просто нам с женой не рассказывали», — отметил актер.

Иван Краско в последний раз видел сына за неделю до его смерти сильно располневшим.

«Видимо уже тогда организм у него не мог бороться, шли необратимые физиологические процессы», — заявил актёр, подчеркнув, что сын «сам подготовил свою смерть».

Краско философски отметил, что «у каждого своя судьба», и предположил, что Андрей «обязал» его долго жить, чтобы «сделать то, что сам не успел».