Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катамадзе заплатит за отмену концерта в Москве 

Рамблер + ещё 4 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Представители Crocus City Hall рассказали РИА Новости, чем грозит грузинской певице Нино Катамадзе отмена запланированного концерта в Москве. По их словам, срыв выступления повлечёт за собой выплат неустойки по подписанному контракту.
Ранее Катамадзе на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним на территории РФ.
«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.
Позже пост был удалён со страницы артистки, а СМИ выяснили, что концерт грузинской певицы в России, запланированный на следующий год, пока не отменён.
«Отмена мероприятия ограничена определенными условиями, просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку», — пояснили агентству представители Crocus City Hall.
По их словам, в настоящее время билеты продаются в обычном режиме.
Комментарии11
Шоу-бизнес , Нино Катамадзе , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспорядки в Грузии сочли попыткой захвата власти
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию290
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США224
Путин прибыл в Италию1
Соловьев отчитал Скабееву14
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение