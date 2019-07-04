Катамадзе заплатит за отмену концерта в Москве

Представители Crocus City Hall рассказали РИА Новости, чем грозит грузинской певице Нино Катамадзе отмена запланированного концерта в Москве . По их словам, срыв выступления повлечёт за собой выплат неустойки по подписанному контракту.

Ранее Катамадзе на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним на территории РФ.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.

Позже пост был удалён со страницы артистки, а СМИ выяснили, что концерт грузинской певицы в России, запланированный на следующий год, пока не отменён.

«Отмена мероприятия ограничена определенными условиями, просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку», — пояснили агентству представители Crocus City Hall.

По их словам, в настоящее время билеты продаются в обычном режиме.