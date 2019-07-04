Актриса сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках фильма

Актриса Ирина Темичева , известная по сериалу «Кухня», заявила, что готова на многое ради роли. В частности, она не боится перемен во внешности и может решиться на все, чтобы как набрать вес, так и сбросить его как можно скорее.

В настоящий момент артистка принимает участие в съемках фильма «Андреевский флаг». График работы настолько плотный, что женщина сильно исхудала, но не по своему желанию. Отметим, что и режиссер не давал никаких подобных установок.

При росте 166 сантиметров Темичева стала весить 43 килограмма, хотя для себя она нормой считает 52 килограмма.

— Буквально пять дней назад даже упала в обморок, впервые в своей жизни, — призналась актриса.

Она рассказала, что во время съемок ей стало так дурно, что у нее случился приступ удушья. Вскоре на площадку приехала скорая, работу над картиной приостановили. После обследования врачи сказали, что произошел голодный обморок.

После инцидента Темичева пообещала следить за питанием более внимательно. Об этом пишет «7 дней».