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Дочери разделили наследство Осина 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дочери певца Евгения Осина разделили между собой права на исполнение песен отца, сообщает издание Дни.ру. Большинство из них досталось Агнии Осиной и всего три — Анастасии Годуновой.
По данным издания, 13-летней Насте Годуновой, которую незадолго до своей кончины Евгений Осин признал своей дочерью, теперь принадлежат права на исполнение композиций «Таня плюс Володя», «Посмотри в окно» и «Наивные дети». Первые две девочке передал автор и предыдущий правообладатель Олег Челышев, который заявил о том, что мечтает о новой жизни для хитов. С этой целью Годунова записала песни в студии.
«Мне очень нравится, как Настя их исполнила. Она повзрослела, у нее уже стали более яркий тембр и красивая подача», — цитирует издание слова матери девочки.
Права на все остальные шлягеры Осина, в том числе «Плачет девочка в автомате» и многие другие, были переданы 17-летней Агнии Осиной, сольной карьерой которой изъявлял желание заняться продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Ранее девушка принимала участие в кастинге в группу «Серебро». Она опубликовала два видео в Instagram, на которых она исполняет песни «Волнует меня» («Мальбэк» и Сюзанна) и «Для нее» (Pravada), но в результате отбор не прошла.
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Шоу-бизнес , Олег Челышев , Андрей Разин , Евгений Осин
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